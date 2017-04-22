Тысячи людей вышли на марши в защиту науки по всему миру

В крупных городах мира, в том числе и Риге, в субботу проходят многотысячные марши в защиту науки: акция началась в Австралии, продолжилась в Европе, а самыми мощными шествия, по-видимому, станут в США. Там это способ не только заявить о приоритете научного знания, но и выразить протест против намерения администрации Дональда Трампа урезать федеральное финансирование ряда научных программ, передает Reuters.

Марши проходят в День Земли. По мнению организаторов, они должны стать ответом на участившиеся попытки пренебречь научными данными, основанными на фактах, в пользу предрассудков и спекуляций. Они утверждают, что эта тенденция тормозит борьбу с последствиями глобального изменения климата, сказывается на преподавании теории эволюции и основ сексуального здоровья, передает «Радио Свобода».

Марши в общей сложности проходят в 500 городах в разных частях планеты. Где-то это компактные акции в университетских кампусах, а где-то организаторы возвели сцены в ожидании тысяч сторонников.

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Не осталась в стороне и Рига. Несколько десятков студентов и преподавателей провели шествие от здания ЛУ до Рижской думы.

Фото: LETA

В крупнейших городах Австралии Сиднее и Мельбурне на марш в защиту науки от политики вышли около 3000-4000 человек, сообщает The Sydney Morning Herald.

Один из плакатов, отражающих настроение собравшихся, обыгрывал известный мем: «Чего мы хотим? Политики, основанной на науке! Когда мы хотим этого? После экспертной оценки».

Демонстрации также прошли в Канберре, Веллингтоне и других городах Австралии и Новой Зеландии.

В Европе акции - в большинстве более компактные - прошли в Париже, Лондоне, Бонне, Хельсинки, Мюнхене, Столкгольме.

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В США главные марши против влияния политики на науку проходят в Вашингтоне и Нью-Йорке. Накануне принять в них участие призывал Нил Деграсс Тайсон - астрофизик и один из главных популяризаторов науки в Америке. «Люди потеряли способность судить о том, что является правдой, а что - нет. Не в такой стране я вырос… Вы не можете сказать «я не верю в E=mc2» - это правда независимо от того, верите ли вы в это. Чем скорее вы это поймете, тем скорее мы перейдем к политическому обсуждению того, как решать насущные проблемы», - заявил он.

Так, марш в Вашингтоне стремится привлечь внимание к проблеме глобального потепления. Как отмечает Reuters, в Белом доме отказались от комментариев по поводу массовых акций. Однако во время предвыборной кампании нынешний президент Дональд Трамп называл выводу ученых обманом и грозился вывести США из глобального соглашения по климату.

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Марши подчеркнуто не носят политической окраски. Reuters отмечают, что среди подобных акции эти - одни из самых массовых, и они сравнимы с политическими протестами против ограничений иммиграции или абортов, окружавших инаугурацию президента Трампа.



