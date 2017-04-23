В Париже полиция применила слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Парижские полицейские в субботу, 22 апреля, применили слезоточивый газ для усмирения участников демонстрации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на очевидцев событий. Как отмечается, акция собрала почти две тысячи человек, которые вышли на площадь Республики, а затем направились на площадь Бастилии, где и произошли столкновения с правоохранителями.

Люди, по данным агентства, собрались по призыву французских профсоюзов и студенческих объединений. Протестующие выступили против президентских выборов, которые состоятся в это воскресенье. По мнению участников демонстрации, грядущие выборы - это «политический маскарад», а предвыборные обещания кандидатов - ошибочны и, в случае их реализации, не сулят стране ничего хорошего.

Отметим, что в субботу во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами. Кандидатам на пост главы государства запрещается вести агитацию, а средствам массовой информации - публиковать материалы, которые могут повлиять на мнение французских избирателей.

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Согласно опросам общественного мнения, фаворитом президентской гонки является лидер движения «Вперед!», экс-министр экономики Эмманюэль Макрон. Основную конкуренцию ему, скорее всего, составит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Предполагается, что именно эти два кандидата смогут выйти во второй тур.

В ходе последних теледебатов кандидатов в президенты, которые прошли в четверг вечером, Макрон заявил, что теракты «останутся частью повседневной жизни французов в ближайшие годы», поэтому Франция должна противостоять терроризму как на своей территории, так и за ее пределами. Среди предвыборных обещаний Макрона - снижение уровня безработицы к 2022 году, а также увеличение минимальных пенсий и пособий при росте затрат на военные нужды.

Ле Пен в теледебатах пообещала «вернуть французам суверенитет в четырех важнейших вопросах: охрана границ, поскольку французы вправе решать, кого к себе пускать; контроль за принятием законов, поскольку это основа демократии; контроль за экономикой страны для проведения патриотической политики протекционизма, в то время как ЕС это запрещает; а также возвращение национальной валюты».

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