Лавина сошла в горах Румынии: погибли двое подростков

Еще пять человек пострадали.

В Румынии сошедшая в горах национального парка Ретезат лавина накрыла группу туристов. В результате погибли два человека, еще пять пострадали: троих пострадавших отправили в больницу, сообщает Agerpress.

Инцидент произошел 22 апреля. В результате схождения лавины погибли два подростка – 13-летний парень и 14-летняя девушка. Спасатели достали их тела из-под снега.

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Отмечается, что погибшие молодые спортсмены имели опыт горных восхождений: девушка покорила высочайший пик Южной Америки Аконкагуа, парень взошел на российский Эльбрус.