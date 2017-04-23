В ФРГ насчитали около 100 потенциально опасных беженцев, треть из них — турки

Правоохранительные органы Германии признали почти 100 беженцев потенциально опасными и подлежащими выдворению из страны. Как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в спецслужбах, треть из них — граждане Турции.

По данным СМИ, среди около тысячи проживающих в ФРГ радикально настроенных исламистов, способных совершить теракт, реально быть высланными из страны могут лишь чуть более ста человек, поскольку две трети из тысячи опасных субъектов являются гражданами Германии, а остальные в большинстве своем легально находятся в ФРГ.

Германия выдворила 13 потенциально опасных исламистов с начала этого года. Большинство из них имели гражданство Туниса.

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