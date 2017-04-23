Австралия рискует попасть в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи, заявили в КНДР.

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом в том случае, если власти страны будут следовать политическому курсу США в отношении Пхеньяна. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя северокорейского МИД.

«Нынешнее правительство Австралии слепо и рьяно следует по линии США. Если Австралия продолжит упорствовать в следовании за США в изолировании и подавлении Северной Кореи, это станет суицидальным актом попадания в зону ядерного удара стратегических сил Северной Кореи», – заявил представитель МИД КНДР.

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Такое заявление стало ответом на недавнее интервью министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая заявила, что ядерная программа Северной Кореи представляет «серьезную угрозу» для Австралии.

Напомним, ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась после того, как Пхеньян осуществил ряд ядерных испытаний и провел пуски баллистических ракет.

Усугубляет ситуацию и подход к Корейскому полуострову группы американских военных кораблей во главе с авианосцем Карл Винсон. КНДР грозит атаковать американские военные базы и резиденцию президента в Сеуле.

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