Во Франции начались президентские выборы

Во Франции стартовал первый тур президентских выборов. За пост главы государства борются 11 кандидатов, напоминает Reuters.

В 8:00 по местному времени (9:00 в Латвии) по всей стране открылись избирательные участки. Голосование продлится до 19:00 (20:00 в Латвии). В некоторых крупных городах участки будут открыты на час дольше, уточняет «Интерфакс».

Выбирать гражданам Франции предстоит из 11 кандидатур. Основная борьба развернется между Эмманюэлем Макроном, представляющим движение «Вперед», Франсуа Фийоном из партии «Республиканцы», Жан-Люком Меланшоном, выдвинувшегося от движения «Непокоренная Франция» и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

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Также за президентский пост борются независимый кандидат Жан Лассаль, Николя Дюпон-Эньян (движение «Вставай, Франция!»), Жак Шеминад (партия «Солидарность и прогресс»), Франсуа Аселино (партия «Народный республиканский союз»), Филипп Путу («Новая антикапиталистическая партия»), Бенуа Амон («Социалистическая партия») и Натали Арто (партия «Рабочая борьба»).

Первый тур выборов определит двух кандидатов, которые наберут наибольшее число голосов и продолжат борьбу за президентский пост во втором туре 7 мая.

Однако исход первого тура выборов до сих пор остается неопределенным, в том числе из-за высокого процента сомневающихся избирателей, подмечают эксперты.

Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата — Макрон, Ле Пен, Фийон и Меланшон. За два дня до первого тура Макрон сохранял лидерство (24% избирателей), его преследовала Ле Пен (21,5%), поддержку Фийону выражали 20% респондентов, а за Меланшона готовы были проголосовать 19,5%.

Всего во Франции насчитывается около 45,6 млн избирателей, еще почти 1,3 млн французов проживают за рубежом.

Для жителей заморских территорий Франции избирательные участки открылись еще вчера. Они первыми проголосовали на выборах президента страны, сообщал BFMTV. Так, заработали участки в Сен-Пьере и Микелоне. Далее участки открылись во Французской Гвиане и Французской Полинезии.

За три дня до выборов, 20 апреля, в Париже произошло нападение на полицейских. Инцидент власти страны назвали терактом. На фоне этих событий кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон предложил приостановить избирательную кампанию в стране. В свою очередь президент США Дональд Трамп в интервью агентству Associated Press заявил, что теракт в Париже способствует усилению позиции лидера партии «Национальный фронт» и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. По его словам, Ле Пен занимает самую жесткую позицию по отношению к потенциальным экстремистам и вопросам безопасности, что выглядит еще более важным на фоне произошедшего. Трамп пояснил, что тот, кто занимает самую жесткую позицию относительно исламского терроризма и национальных границ, «хорошо выступит на выборах».

Теракт произошел 20 апреля около 22:00 по Латвийскому времени. Мужчина подъехал на своей машине к патрульному авто с полицейскими и начал их расстреливать из автомата Калашникова. Один полицейский погиб, двое получили ранения. Также пострадала немецкая туристка. Инцидент произошел в районе Елисейских Полей в Париже. Нападавший был нейтрализован. Полиция начала расследование.

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