Бывший министр финансов Германии стал комиком

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Неожиданный сюжетный поворот произошел в карьере экс-кандидата в канцлеры Германии Пера Штайнбрюка: соперник Ангелы Меркель на выборах 2013 года решил начать карьеру комика, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как отмечает DW, весной 2015 года Штайнбрюк работал в «Агентстве по модернизации Украины».

Теперь, как сообщает FAZ, Штайнбрюк отправляется в гастрольное турне по Германии вместе с известным артистом-кабаретистом Флорианом Шрёдером. Сатирическое шоу Штайнбрюка и Шрёдера начнет путешествие по городам Германии в июле 2017 года. В рекламном анонсе зрителям обещано «самое веселое предвыборное представление» этого лета. Начата предварительная продажа билетов на их выступления в трех городах - Берлине, Гамбурге и Кельне.

Штайнбрюк работал министром финансов, в 2013 году претендовал на пост канцлера, выдвинувшись от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). После проигрыша в избирательной гонке, он заявил об уходе из большой политики. С марта по июнь 2015 года Штайнбрюк числился советником при международном «Агентстве по модернизации Украины», в числе соучредителей которого были олигархи Ахметов, Пинчук и Фирташ.

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До конца сентября 2016 года Штайнбрюк входил в состав комитета по иностранным делам бундестага. После ухода из парламента он стал советником правления банка ING DiBa.

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