Генсек ООН: Война в Сирии далека от завершения

Окончание сирийского кризиса еще «очень далеко». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу Bloomberg.

«Мы очень далеки до конца», — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии. По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

«Это угрожает жизни всех нас, абсолютно везде», — подчеркнул Гутерриш.

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4 апреля в провинции Идлиб был зафиксирован случай применения химического оружия. В результате атаки погибли около ста человек, еще более 500 получили отравление. Как было установлено, против сирийского населения применили зарин. США, страны Запада, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на правительственную армию Башара Асада. 7 апреля корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат». В Москве заявили о недоказанности обвинений против Асада и призвали к расследованию инцидента.

В Совбезе ООН была подготовлена резолюция по этому инциденту. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала ее принятие резолюции.

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