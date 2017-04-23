Назван самый опасный город Германии

Самым опасным немецким городом с численностью населения более 100 тыс. человек стал Берлин. К такому выводу пришли сотрудники полиции ФРГ, подготовившие доклад по криминальной статистике за минувший год, сообщает Die Welt, в распоряжение которой попал документ.

Из доклада следует, что в Берлине в прошлом году было совершено 16161 преступление на каждые 100 тыс. жителей. В тройке самых криминальных городов ФРГ также оказались Лейпциг (15811 преступлений) и Ганновер (15764).

Интересно, что Берлин потеснил прежнего лидера по количеству правонарушений — Франкфурт-на-Майне. В 2016 году он занял четвертое место.

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Самым безопасным городом Германии признан Мюнхен — 7909 преступлений на 100 тыс. жителей. Следом за ним расположились Аугсбург (7988 преступлений) и Оберхаузен (8258 правонарушений).

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