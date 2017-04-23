На выборах во Франции проголосовали все кандидаты в президенты

Лидер левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон стал последним из 11 кандидатов в президенты Франции, проголосовавшим на выборах.

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Он явился на избирательный участок в Х округе Парижа в сопровождении нескольких единомышленников. Как и некоторым его соперникам, Меланшону пришлось отстоять очередь для того, чтобы сделать выбор.

Также французские СМИ сообщили о том, что супруга одного из фаворитов президентской гонки Франсуа Фийона — Пенелопа Фийон проголосовала на избирательном участке в коммуне Солем (департамент Сарта, запад Франции). Сам кандидат от партии «Республиканцы» также проголосовал на одном из избирательных участков в Париже.

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Тем временем стало известно, что именно Меланшон набрал наибольшее количество голосов в трех заморских территориях Франции — Сен-Пьере и Микелоне, Мартинике и Гвиане, сообщила Бельгийская телерадиокомпания RTBF.

При этом большинство клиентов букмекерских контор ставят на Марин Ле Пен — 56% от числа ставок на выборы. Около 15% ставок приходятся на экс-министра Эммануэля Макрона, 11% — на Франсуа Фийона. Согласно прогнозам букмекеров, несмотря на популярность Ле Пен по ставкам, во втором туре 7 мая она уступит любому из главных своих конкурентов. В ситуации если во втором туре встретятся Макрон и Фийон, если верить букмекером, победит Макрон.

Регионы Франции, в которых наибольшее число жителей высказывались в опросах в поддержку Марин Ле Пен, голосуют активнее, чем в 2012 году. Большинство сторонников лидера «Национального фронта» проживают на северо-востоке и юге страны. Регионы запада и северо-запада, центра и юго-востока тяготели к кандидатуре Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты предвыборных опросов.

Ранее действующий глава французского государства Франсуа Олланд проголосовал на президентских выборах. Как сообщает BFMTV, для голосования Олланд отправился в городе Тюль в департаменте Корррезе, где он был мэром с 2001 по 2008 год.

Основная борьба за высший пост разворачивается между Эмманюэлем Макроном, представляющим движение «Вперед», Франсуа Фийоном из партии «Республиканцы», Жан-Люком Меланшоном, выдвинувшегося от движения «Непокоренная Франция» и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Также за президентский пост борются независимый кандидат Жан Лассаль, Николя Дюпон-Эньян (движение «Вставай, Франция!»), Жак Шеминад (партия «Солидарность и прогресс»), Франсуа Аселино (партия «Народный республиканский союз»), Филипп Путу («Новая антикапиталистическая партия»), Бенуа Амон («Социалистическая партия») и Натали Арто (партия «Рабочая борьба»).

Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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