Выборы во Франции: явка одна из самых высоких в истории

 

Francijas galēji labējo Nacionālās frontes līdere Marina Lepēna. Фото: AP/ScanPix

Явка на выборах президента Франции к 18 часов мск составила почти 70% избирателей, что сопоставимо с предыдущим голосованием в 2012 году.

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Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль написал в своем Twitter, что на данный момент проголосовали 69,42% в то время, как в 2012 году этот показатель составлял 70,59%.

Наиболее активно французы голосуют в южных департаментах Аверон — 77,89%, Верхняя Гарона — 76,89%, Канталь — 76,62%. Ниже всего явка в департаментах Южная Корсика (60,13%), Арденны (60,61%) и Сена-Сен-Дени (61,00%). В Париже на участки к 17:00 пришли 64,51% избирателей.

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По данным бельгийского телеканала RTBF, лидируют экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. За Макрона отдали голоса 24%, за Ле Пен —22%, за кандидата от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона — 20,5%, за лидера левого движения «Непокорившаяся Франция» Жана-Люка Меланшона — 18%.

В департаменте Французская Гвиана, а также на расположенных близ Канадского побережья островах Сен-Пьер и Микелон, по данным RTBF, Меланшон также лидирует, а второе место занимает Марин Ле Пен. Тем временем в Гваделупе, согласно той же информации, наибольшее количество голосов (около 30%) набрал Эмманюэль Макрон, на втором месте — Жан-Люк Меланшон. Бельгийский телеканал приводит эти данные, не называя источников.

Как отмечает агентство AFP, достаточно высокая явка избирателей неожиданна, поскольку многие французы, согласно последним опросам, за несколько дней до голосования еще не определились со своим выбором. Перед многими избирательными участками, в особенности в Париже, а также за границей, выстроились длинные очереди, указывает далее агентство.

Франция готовится к выборам президента

Фото: Франция готовится к выборам президента0

Как ранее сообщал Русский TVNET, сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. Основная борьба за высший пост разворачивается между Эмманюэлем Макроном, представляющим движение «Вперед», Франсуа Фийоном из партии «Республиканцы», Жан-Люком Меланшоном, выдвинувшегося от движения «Непокоренная Франция» и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Второй тур выборов пройдет 7 мая.

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