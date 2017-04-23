Во Франции из-за угрозы взрыва эвакуировали избирательные участки

Елисейский дворец 15 июля 2016 года.
 

Елисейский дворец 15 июля 2016 года.. Фото: AP/Scanpix

Подозрительный автомобиль стал причиной эвакуации избирательного участка в городе Безансон во Франции. По данным РИА Новости, заведенный автомобиль числится в угоне, на нем установлены поддельные номера.

Близлежащая территория была оцеплена, на месте работала бригада саперов.

Позднее в автомобиле был обнаружен карабин, передает портал France Info. «Речь не идет о теракте, это простое правонарушение», — приводит портал слова представителя местных правоохранительных органов.

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К настоящему времени участок вновь открыт для избирателей.

При этом, по данным некоторых СМИ, из-за автомобиля пришлось эвакуировать сразу два участка, находящихся поблизости — № 410 и № 411.

Аналогичный инцидент произошел в департаменте Па-де-Кале. Прибывшие на место специалисты не обнаружили никакой угрозы. Работа участка также была возобновлена.

Тем временем еще один тревожный случай произошел в городе Руан, там вооруженный человек открыл стрельбу и ранил 36-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован, на место прибыли сотрудники полиции и пожарные. Злоумышленник скрылся с места преступления. Возможной причиной инцидента мог стать конфликт между знакомыми. Полиция начала расследование инцидента. Сегодня во Франции проходит первый тур президентских выборов. Основная борьба за высший пост разворачивается между Эмманюэлем Макроном, представляющим движение «Вперед», Франсуа Фийоном из партии «Республиканцы», Жан-Люком Меланшоном, выдвинувшегося от движения «Непокоренная Франция» и лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Второй тур выборов пройдет 7 мая

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