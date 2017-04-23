Первый тур выборов президента Франции: лидируют Макрон и Марин Ле Пен

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Во Франции подошло к концу голосование в первом туре выборов президента. По предварительным данным, озвученным местными СМИ, лидирующие позиции занимают лидер движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон, получивший 23,7% голосов, и глава партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (22% голосов). Их ближайшие преследователи - Жан-Люк Меланшон и Франсуа Фийон - набрали по 19,5% голосов избирателей.

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РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента передает, что предварительные результаты голосования в штабе Ле Пен встретили исполнением гимна Французской Республики - «Марсельезы». Макрон же успел лично прокомментировать первые итоги выборов, отметив, что Франция сегодня «перевернула страницу политической жизни».

Между тем, проигравший кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон уже призвал своих сторонников голосовать во втором раунде за Макрона. «Я призываю вас как можно сильнее бороться с «Национальным фронтом» и крайне правыми», - заявил он на митинге со своими сторонниками, признав собственное поражение (цитата по ТАСС).

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Схожий призыв озвучил и бывший премьер-министр страны Жан-Пьер Раффарен. По его словам, французам нужно «учитывать ситуацию, с которой они столкнулись» и «объединиться за Макрона».

Экзит-поллы, ранее опубликованные за границей, также показывали небольшое преимущество Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен. Однако их главные конкуренты - Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон - до последнего сохраняли шансы на выход во второй тур. Отрыв «первого» Макрона от «четвертого» Меланшона составлял всего 4%.

На материковой части страны работали более 66 тысяч участков. Большинство закрылись в 20:00 по Москве, на час продлена работа участков в крупнейших городах страны - Париже, Лионе, Марселе. Явка, вопреки опасениям, приблизилась к показателям 2012 года. Как отмечает Reuters, результаты выборов определят место Франции в Евросоюзе, во многом - будущее самого образования. А Россия может получить послабления в режиме санкций: трое из четырех фаворитов не против этого.

Еще в субботу из-за разницы во времени голосовать на нынешних президентских выборах начали жители заморских департаментов Франции. Итоги обнародовал бельгийский телеканал RTBF, и Меланшон был лидером. Лидером голосования в Северной Америке стал Эмманюэль Макрон (45%).

Как отмечают французские обозреватели, высокая активность французских избирателей в США вызвана в немалой мере тем, что они находятся под впечатлением недавних выборов президента США и «ряд из них не хочет, чтобы во Франции к власти пришел кто-нибудь типа Дональда Трампа».

Нынешние выборы проводятся во Франции впервые в условиях действия в стране режима чрезвычайного положения, введенного после парижских терактов 2015 года. В связи с этим власти, всерьез опасавшиеся возможных эксцессов в день выборов, приняли чрезвычайные меры безопасности. В общей сложности для этого задействованы 50 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военных, многочисленные работники частных охранных предприятий. В целом день выборов прошел без заметных происшествий.

Вопреки опасениям экспертов, предполагавших, что французы из чувства разочарования в политике могут массово проигнорировать нынешние выборы, активность избирателей в итоге оказалась на уровне предыдущей президентской кампании. Согласно промежуточным данным МВД республики, по состоянию на 17:00 (18:00 по Москве) проголосовали 69,42% обладающих правом голоса французов. Это лишь на 1% ниже, чем в 2012 году.

По расчетам исследовательского центра Ipsos, не дойдут до избирательных участков в итоге около 22% имеющих право голоса. В 2012 году неявка составила 20%.


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