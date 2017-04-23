Каждый восьмой потенциальный террорист в Германии - россиянин

С начала года из Германии выслали 13 человек, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности.

В Германии насчитали около 100 человек, которые представляют потенциальную угрозу для общественной безопасности и подлежат депортации, из них каждый восьмой имеет российское гражданство, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), пишет DW.com.

С начала нынешнего года из Германии выслали 13 человек, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности.

Реклама

По сведениям издания, всего в ФРГ порядка 100 таких лиц, подлежащих депортации в страны происхождения.

Более 30 процентов из них - граждане Турции, четверть является выходцами из Северной Африки, а каждый восьмой имеет российское гражданство. Большинство среди последних - чеченцы.

В общей сложности МВД Германии насчитывает 950 лиц, угрожающих безопасности страны, отмечает газета. Но треть этих людей обладают немецким паспортом и не могут быть выдворены из ФРГ. Потенциальными террористами считаются те, кто, по оценке полиции, способен совершить теракт.

В январе министры юстиции и внутренних дел Германии согласовали упрощение условий для помещения под депортационный арест потенциальных террористов. Это произошло после теракта на рождественском базаре в центре Берлина.

В ходе расследования теракта выяснилось, что преступник ранее был известен полиции как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности.

Еще по этой теме