Каждый восьмой потенциальный террорист в Германии - россиянин

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

С начала года из Германии выслали 13 человек, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности.

В Германии насчитали около 100 человек, которые представляют потенциальную угрозу для общественной безопасности и подлежат депортации, из них каждый восьмой имеет российское гражданство, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), пишет DW.com.

С начала нынешнего года из Германии выслали 13 человек, представляющих потенциальную угрозу для общественной безопасности.

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По сведениям издания, всего в ФРГ порядка 100 таких лиц, подлежащих депортации в страны происхождения.

Более 30 процентов из них - граждане Турции, четверть является выходцами из Северной Африки, а каждый восьмой имеет российское гражданство. Большинство среди последних - чеченцы.

В общей сложности МВД Германии насчитывает 950 лиц, угрожающих безопасности страны, отмечает газета. Но треть этих людей обладают немецким паспортом и не могут быть выдворены из ФРГ. Потенциальными террористами считаются те, кто, по оценке полиции, способен совершить теракт.

В январе министры юстиции и внутренних дел Германии согласовали упрощение условий для помещения под депортационный арест потенциальных террористов. Это произошло после теракта на рождественском базаре в центре Берлина.

В ходе расследования теракта выяснилось, что преступник ранее был известен полиции как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности.

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