Трамп объяснил свою низкую популярность среди американцев

«Результаты нового опроса, опубликованные сегодня, очень хорошие, учитывая, сколько негатива публикуют фейковые СМИ», - отметил глава государства.

Однако, по его словам, даже с таким рейтингом он бы «все равно победил Хиллари (Клинтон, - прим. ред.)», а большинство американцев (53%) считают его «сильным лидером».

Опрос проводился совместно телеканалом ABC и газетой The Washington Post. Рейтинг одобрения действий Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42% - это стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра в 1945 году.

Twitter

...popular vote. ABC News/Washington Post Poll (wrong big on election) said almost all stand by their vote on me & 53% said strong leader.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 April 2017