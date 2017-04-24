Трамп объяснил свою низкую популярность среди американцев

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп считает, что низкий рейтинг одобрения его деятельности внутри страны (42%) не отражает реального положения дел, а является результатом «негатива», который публикуют в его отношении средства массовой информации. Такое заявление Трамп сделал на своей странице в Twitter.

«Результаты нового опроса, опубликованные сегодня, очень хорошие, учитывая, сколько негатива публикуют фейковые СМИ», - отметил глава государства.

Однако, по его словам, даже с таким рейтингом он бы «все равно победил Хиллари (Клинтон, - прим. ред.)», а большинство американцев (53%) считают его «сильным лидером».

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Опрос проводился совместно телеканалом ABC и газетой The Washington Post. Рейтинг одобрения действий Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42% - это стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра в 1945 году.

Twitter

По результатам опроса, положительно оценили президентство Трампа лишь 42%, в то время как 53% респондентов не одобряют его первые шаги на данном посту. Эти результаты значительно ниже, чем у его предшественника Барака Обамы, которого в первые месяцы правления поддерживали 69% американцев.

При этом практически все голосовавшие за Трампа американские избиратели (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту. Лишь 2% голосовавших за него признали, что теперь жалеют о своем выборы. Впрочем, привлечь кого-то на свою сторону из лагеря Клинтон ему также не удалось.

Среди всех опрошенных более половины (53%) считают, что Трамп является сильным лидером, но 58% респондентов не склонны доверять ему. Объем выборки в рамках опроса составил 1004 человека. Период проведения исследования - 17-20 апреля.


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