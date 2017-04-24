Госдеп призвал Россию содействовать в расследовании гибели американца в Добнассе

 

Фото: TASS/Scanpix

Госдепартамент США «шокирован и опечален» гибелью американца, входившего в состав Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Гражданин США погиб в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ 23 апреля. При взрыве также пострадали гражданин Германии и Чехии.

«Соединенные Штаты призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы позволить ОБСЕ провести полное, прозрачное и своевременное расследование», — говорится в сообщении.

Реклама

Также Госдеп призвал Россию повлиять на ополченцев Донбасса, чтобы сделать первый шаг на пути к миру на востоке Украины.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Как звезды готовятся к пляжному сезону Showbiz

ФОТО: Как звезды готовятся к пляжному сезону

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда Hi-Tech

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда

Милейшее видео: кенгуренок просится на ручки Wo&Men

Милейшее видео: кенгуренок просится на ручки

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику Wo&Men

Это нельзя носить: 5 вещей, которые разрушают энергетику

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания Hi-Tech

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 