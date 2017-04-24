Запрещенное веселье: кровавые петушиные бои на Кубе

 

Фото: Reuters/Scanpix

Несмотря на то, что петушиные бои запрещены почти во всем мире, на Кубе и в Карибском регионе они становятся все более популярными. Здесь даже была открыта официальная арена на 1000 зрительских мест - крупнейшая на Кубе. Это новость, конечно, встревожила защитников животные, которые считают ее шагом назад.

Петушиные бои - кровавый спорт, где птицы подвергаются издевательствам.

В то же время сторонники отмечают, что бои - вековая традиция местных. Критики же парируют - это жестокость и в росте ее популярности виновато отсутствие других развлечений для людей.

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Петушиные бои на Кубе

Фото: Петушиные бои на Кубе0

На данный момент много боев проходит в тайных, известных только «своим» местах - петухов транспортируют, что называется, кто во что горазд, иной раз доставляя мучения животным.

Здесь звучит музыка, жарят мясо, ром льется рекой. Владельцы петухов носят кепки с надписью «Петухи мне приносят деньги, женщины их отнимают».

«Вы увидите, как это весело» - говорит 32-летняя Яделина, которая регулярно приходит на бои вместе с мужем.

Кстати, место на первом ряду для иностранцев на официальной арене стоит 60 долларов, самые дешевые места - от 8 до 2 долларов. При том, что средняя зарплата на Кубе составляет 25 долларов.

Как отмечают держатели бизнеса - в день бои могут принести до 600 долларов, а цена за самых задиристых петухов доходит до 1000 долларов


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