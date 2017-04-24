СМИ сообщили о шести секретных тюрьмах для геев в Чечне

 

Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

На территории Чечни действуют шесть секретных тюрем, где содержатся гомосексуалы, пишет «Новая газета».

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Ранее издание сообщило об одной такой тюрьме — в Аргуне, а «Радио Свобода» узнало о втором таком заведении — в селе Цоци-Юрт. Где расположены еще четыре секретные «тюрьмы для геев», «Новая газета» пока не сообщает.

Власти Чечни, напоминает «Новая газета», категорически отрицают факт преследования геев, утверждая, что в республике нет гомосексуалов, но не опровергают существование секретных тюрем. Так, член совета по правам человека Чечни Хеда Саратова заявила, что в таких тюрьмах содержатся не геи, а задержанные по подозрению в пособничестве террористам.

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«Новая газета» также напоминает, что глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о «провокационных статьях» о «задержаниях в республике», назвал имя Хасу Тепсуркаева. Этого человека, утверждает газета, источники издания упоминали как задержанного в рамках кампании по преследованию геев.

В публичном пространстве, подчеркивается в статье «Новой газеты», имя Тепсуркаева не фигурировало.

Тот факт, что Кадыров первым назвал его имя и фамилию, отмечает издание, «доказывает высокую информированность главы Чечни о данной ситуации».

Мы передали Следственному комитету России персональные данные 26 жителей Чечни, незаконно задержанных и ставших, по нашим данным, жертвами внесудебных расправ. Этот список включает в себя и людей, убитых только на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.

«Новая газета» 1 апреля сообщила, что в Чечне в феврале—марте более ста человек были задержаны по подозрению в том, что они геи, еще троих убили родственники. Власти Чечни сведения «Новой газеты» категорически опровергли. О преследовании геев в Чечне со ссылкой на собственные источники также сообщили «Радио Свобода», «Медуза» и The Guardian.

Власти Чечни обвинили «Новую газету» в клевете, заявив, в частности, что в республике нет гомосексуалов.

В начале апреля в главной мечети Грозного прошло собрание исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни участники которого пообещали «возмездие подстрекателям». «Новая газета» заявила, что речь идет об угрозах и попросила власти пресечь действия, направленные на возбуждение ненависти к журналистам.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «провокационные статьи» о задержаниях в республике не соответствуют действительности. О каких именно статьях идет речь, Кадыров не уточнил. При этом глава Чечни, приводя примеры «неподтвержденных фактов», упомянул Хасу Тепсуркаева. «Сказали, что его убили, а он находится дома», — заявил Кадыров.

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