Выгуливающий страуса мужчина вызвал переполох

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Пользователь Twitter с ником Джек Моррисон обнародовал в своем аккаунте видео, в котором снят мужчина, выгуливающий на поводке страуса. Эта картина вызвала переполох в городке, а сам ролик собрал в сети тысячи лайков и ретвитов.

В видео слышно, как автор видео обращается к британцу со страусом, называя его сумасшедшим.

«Ты выгуливаешь гребаного страуса, мужик!», - отметил мужчина за кадром.

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В ответ хозяин птицы отвечает, что ведет на поводке не страуса, а эму. А после этой реплики следуют взаимные оскорбления.

Twitter

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