Выгуливающий страуса мужчина вызвал переполох

В видео слышно, как автор видео обращается к британцу со страусом, называя его сумасшедшим.

«Ты выгуливаешь гребаного страуса, мужик!», - отметил мужчина за кадром.

В ответ хозяин птицы отвечает, что ведет на поводке не страуса, а эму. А после этой реплики следуют взаимные оскорбления.

Twitter

Hahahahahahaha can't believe this video. This world gets worse and worse 😂 pic.twitter.com/vSi0Fy1duc— Jack Morris (@jackmorriss12) April 22, 2017