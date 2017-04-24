В России Минздрав предложил указывать на бутылках предельную дневную дозу алкоголя

 

Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Минздрав предлагает указывать на этикетках спиртных напитков максимально допустимую суточную дозу алкоголя. Такое предложение, как стало известно, содержится в доработанной стратегии формирования здорового образа жизни населения до 2025 года, разработанной Минздравом.

Информацию о предельно допустимой дозе алкоголя авторы документа предлагают в обязательном порядке сопровождать предупреждением о вреде избыточного потребления алкоголя.

Доработанный вариант стратегии, по данным RNS, также предусматривает запрет на продажу спиртного лицам моложе 21 года, запрет на продажу алкоголя в интернете, жесткие ограничения на продажу спиртосодержащих настоек в аптеках, а также повышение акцизов.

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Допустимые дозы алкоголя указываются на этикетка в ряде стран, например, в Великобритании. Британский Минздрав с 2016 года рекомендует ограничить употребление алкоголя 14 дозами в неделю. Указание предельных доз на этикетках Минздрав Великобритании также предлагает сопровождать предупреждением, что «безопасного потребления» алкоголя не существует.


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