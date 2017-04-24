Расходы на оборону в 2016 году: кто в лидерах?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Россия вернулась на третье место среди стран, с самыми крупными расходам на оборону, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В 2016 году, по данным SIPRI, РФ потратила на оборонные нужды 69,2 миллиарда долларов, что позволило ей переместиться с четвертого на третье место в мире. По сравнению с предыдущим годом, расходы России на оборону выросли на 5,9 процента.

Саудовская Аравия, занимавшая в прошлом году третье место, сократила расходы на оборону на 30 процентов, до 63,7 миллиарда долларов, и теперь занимает четвертое место.

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Первое место в списке стран с самыми большими расходами на оборону в очередной раз заняли США.

В 2016 году, по данным SIPRI, Соединенные Штаты потратили на оборонные нужды 611 миллиардов долларов, на 1,7 процента больше, чем годом ранее.

Китай сохранил второе место с расходами на оборону в 215 миллиардов долларов, на 5,4 процента больше, чем в 2015 году.

Замыкает пятерку мировых лидеров по оборонным тратам Индия, выделившая на эти цели в 2016 году 55,9 миллиарда долларов (рост на 8,5 процента).

Стокгольмский институт исследования проблем мира — независимый институт, специализирующийся на исследованиях в области контроля над вооружениями и разоружения.

SIPRI собирает данные о расходах стран на вооружения из открытых источников. Данные, публикуемые институтом, нередко сильно расходятся с официальной статистикой.

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