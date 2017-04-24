Олланд назвал победу Ле Пен в первом туре выборов «риском для Франции»

Президент Франции Франсуа Олланд поддержал Эммануэля Макрона на выборах нового главы государства.

Как передает Reuters, Олланд будет голосовать за бывшего министра экономики Макрона, так как он «является лучшей кандидатурой, которая сможет объединить народ Франции».

Олланд также назвал риском для Франции тот факт, что лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов.

Реклама

Макрон одержал победу в первом туре с результатом 23,75% голосов. 39-летний политик — самый молодой кандидат в президенты в истории Франции. Он считает себя «прогрессивным индивидуалистом», сторонником «ни левых, ни правых», экономически либеральным лидером в вопросах бизнеса, но консервативным в социальных вопросах. Его соперница Марин Ле Пен между тем назвала своего конкурента слабаком, не знающим, как решать проблему терроризма.

Еще по этой теме