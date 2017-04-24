США расширили санкции против Сирии из-за химической атаки

Власти США ввели новые санкции в отношении Сирии после химической атаки с использованием зарина в Хан-Шейхуне.

В «черный список» попал 271 сотрудник сирийского научно-исследовательского центра, передает Reuters со ссылкой на министерство финансов США. Как считают в Вашингтоне, в этом центе разрабатывалось химоружие, примененное войсками Башара Асада 4 апреля.

Ранее Канада также решила расширить санкции против властей Сирии из-за недавней химатаки в Идлибе, вину за которую Запад возлагает на Асада. В санкционный список попали еще 27 человек, занимающих ключевые посты в сирийской администрации. К ним применяются те же экономические ограничения, что и в случае предыдущих санкций — заморозка активов и запрет на ведение любой деятельности.

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Напомним, 4 апреля в провинции Идлиб на севере Сирии была совершена химическая атака, погибли более 70 человек. США возложили ответственность за инцидент на Башара Асада и 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс.

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