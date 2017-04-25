Дело пропавшей Маделейн: девочка, возможно, была похищена и продана богатой семье

Британка Мадлен Маккэн пропала на курорте Прайя-де-Луж в Португалии несколько лет назад (3 мая 2007 года), когда родители трехлетней девочки - Кейт и Джерри - положили ее спать в номере вместе с двухлетними братом и сестрой, а сами отправились ужинать в компании друзей. Возможно, девочка была похищена и продана богатой семье из Ближнего Востока - сообщает газета «The Independent», со слов детектива.

Маделена, возможно, контрабандным путем была отправлена в одно из государство Африки, где работают группировки, продающие детей богатым семьям из стран Ближнего Востока.

«Наиболее вероятное направление - это Мавритания. Здесь достаточно развита инфраструктура и контакты контрабандистов» рассказывает детектив Коллин Сутон.

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Мэдлин Макканн (англ. Madeleine McCann) пропала 3 мая 2007 года из номера отеля в Прайя-да-Луш (Португалия) и до сих пор не найденная. Мэдлин была на каникулах вместе с родителями (Кейт и Гарри Макканн) и младшими братьями-близнецами. Родители девочки утверждают, что оставили детей без присмотра в апартаментах, чтобы поужинать в ресторане, который находился в 120 метрах.



В итоге несколько попавших под подозрение человек были арестованы, однако против них полицейские так и не смогли выдвинуть обоснованных обвинений. Среди подозреваемых были: местный житель Роберт Мьюрат (с 15 мая 2007 года), а также родители Мэдлин — Кейт и Гарри Макканн (с 7 сентября того же года). Однако последним было разрешено уехать в Великобританию 9 сентября.



Со всех троих было снято подозрение 21 июля 2008 года, когда дело было официально закрыто.



Большое внимание прессы вызвало противоречие между версиями полиции и родителей Мэдлин (особенно после того, как они стали подозреваемыми).