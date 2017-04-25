Марин Ле Пен ушла с поста лидера «Национального фронта»

Лидер «Национального» фронта Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов во Франции, объявила о своем решении временно отойти от партийных дел, чтобы полностью сконцентрироваться на избирательной кампании перед вторым туром, где ее конкурентом будет лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон.

На официальной странице Ле Пен в соцсети Facebook в понедельник была опубликована запись ее интервью на телеканале France 2. «Я хочу, чтобы французские патриоты объединились для противостояния представителям ужасающей глобализации», - говорится в сообщении под видео от имени кандидата в президенты страны.

"Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов.

Именно в этом качестве он должен объединить всех французов. Нужно переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось необходимым взять отпуск и отойти от руководства "Национальным фронтом", - объявила в ходе интервью Ле Пен.

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Она подчеркнула, что на выборах выступает в качестве кандидата от всех патриотических сил. «Сегодня вечером я уже не кандидат от «Национального фронта», я - кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов. Я буду чувствовать себя свободнее, но, главное, я стану выше партийных соображений», - объяснила Ле Пен.

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В первом туре выборов президента Франции, прошедшего в воскресенье, 23 апреля, победил лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон набрав 23,75% голосов.

Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур.

Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занял третье место, получив 19,91% голосов. Четвертым стал лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - за него проголосовали 19,64% избирателей.

В общей сложности в выборах приняли участие 11 кандидатов. По ходу подсчета голосов два лидирующих кандидата несколько раз сменяли друг друга на первом месте. Макрон вырвался вперед, когда начался подсчет бюллетеней в крупнейших французских городах.

Ле Пен после оглашения предварительных итогов заявила, что во втором туре перед гражданами Франции будет простой выбор: либо они проголосуют за «государство без защиты, без границ и с массовой иммиграцией», либо за «Францию с границами, которые защищают рабочие места, покупательскую способность, безопасность и суверенитет».

Эмманюэль Макрон, комментируя первые итоги выборов, заявил, что Франция «перевернула страницу политической жизни». 39-летний основатель надпартийного движения «Вперед» в случае его избрания 7 мая на пост главы государства станет самым молодым президентом в истории V Республики, отмечает ТАСС. «Я хочу быть вашим президентом», - заявил Макрон своим сторонникам после объявления результатов первого тура.