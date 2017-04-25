Марин Ле Пен ушла с поста лидера «Национального фронта»

 

Фото: AFP/Scanpix

Лидер «Национального» фронта Марин Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов во Франции, объявила о своем решении временно отойти от партийных дел, чтобы полностью сконцентрироваться на избирательной кампании перед вторым туром, где ее конкурентом будет лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон.

На официальной странице Ле Пен в соцсети Facebook в понедельник была опубликована запись ее интервью на телеканале France 2. «Я хочу, чтобы французские патриоты объединились для противостояния представителям ужасающей глобализации», - говорится в сообщении под видео от имени кандидата в президенты страны.

"Я всегда считала, что президент республики является президентом всех французов.

Именно в этом качестве он должен объединить всех французов. Нужно переходить от слов к делу, по этой причине мне показалось необходимым взять отпуск и отойти от руководства "Национальным фронтом", - объявила в ходе интервью Ле Пен.

Реклама

Она подчеркнула, что на выборах выступает в качестве кандидата от всех патриотических сил. «Сегодня вечером я уже не кандидат от «Национального фронта», я - кандидат на президентских выборах, который хочет объединить людей вокруг программы ради надежды, процветания и безопасности всех французов. Я буду чувствовать себя свободнее, но, главное, я стану выше партийных соображений», - объяснила Ле Пен.

Еще по этой теме
Возможно, будущая первая пара Франции: ученик и учительница на 25 лет старше

Возможно, будущая первая пара Франции: ученик и учительница на 25 лет старше

Олланд назвал победу Ле Пен в первом туре выборов «риском для Франции»

Олланд назвал победу Ле Пен в первом туре выборов «риском для Франции»

Познер в интервью TVNET o Европе, победе Ле Пен и Франции, мигрантах и Латвии, а также «русском Иване», за которого даст в глаз

Познер в интервью TVNET o Европе, победе Ле Пен и Франции, мигрантах и Латвии, а также «русском Иване», за которого даст в глаз

В первом туре выборов президента Франции, прошедшего в воскресенье, 23 апреля, победил лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон набрав 23,75% голосов.

Ле Пен получила 21,53% голосов, став вторым кандидатом, прошедшим во второй тур.

Кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон занял третье место, получив 19,91% голосов. Четвертым стал лидер леворадикального движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон - за него проголосовали 19,64% избирателей.

В общей сложности в выборах приняли участие 11 кандидатов. По ходу подсчета голосов два лидирующих кандидата несколько раз сменяли друг друга на первом месте. Макрон вырвался вперед, когда начался подсчет бюллетеней в крупнейших французских городах.

Ле Пен после оглашения предварительных итогов заявила, что во втором туре перед гражданами Франции будет простой выбор: либо они проголосуют за «государство без защиты, без границ и с массовой иммиграцией», либо за «Францию с границами, которые защищают рабочие места, покупательскую способность, безопасность и суверенитет».

Эмманюэль Макрон, комментируя первые итоги выборов, заявил, что Франция «перевернула страницу политической жизни». 39-летний основатель надпартийного движения «Вперед» в случае его избрания 7 мая на пост главы государства станет самым молодым президентом в истории V Республики, отмечает ТАСС. «Я хочу быть вашим президентом», - заявил Макрон своим сторонникам после объявления результатов первого тура.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 250000 EUR
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 59800 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение Wo&Men

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню Showbiz

Снова «Тает лёд»? Джиган нарвался на критику за новую песню

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата» Hi-Tech

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии Showbiz

СМИ: Сестру Бледанс приговорили к трем годам колонии

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 