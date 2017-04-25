Состоятельные европейцы за день разбогатели на 27 млрд долларов

Богатейшие европейцы увеличили свои состояния на 27,5 миллиарда долларов после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает агентство Bloomberg.

По данным Bloomberg Billionaires Index, показатели фондовых рынков Европы в понедельник, 24 апреля, выросли до максимума за 17 месяцев. Это принесло европейским участникам индекса увеличение капиталов на 2,6 процента.

Наибольшим приростом состояния отметился испанский ретейлер Амансио Ортега (Amancio Ortega) — в течение дня его капитал вырос на 2,7 миллиарда долларов.

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Во Франции в воскресенье состоялся первый тур выборов президента. Во второй тур, который состоится 7 мая, прошли лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон. Ранее инвесторы опасались, что во второй тур выборов пройдут два евроскептика — Ле Пен и крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон. Оба кандидата обещали вынести на референдум вопрос о членстве Франции в Евросоюзе, что вызвало опасения по поводу так называемого Frexit.







































































































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