Женщина обнаружила на пачке сигарет фото умершого отца

 

Фото: EPA/LETA

42-летняя жительница Великобритании обнаружила фото своего умершего отца в качестве предупреждения на пачке сигарет, на размещение которого она не давала согласия - сообщает Independent.

Женщина говорит, что она «на 110 процентов уверена», что на предупреждающей о вреде курения картинке ее отец, Дэвид Росс, который умер в 2015 году. Тем не менее, Комиссия ЕС и Госпиталь Университета Басилдона, где Росс постоянно находился в реанимации, отрицают это. «Любое сходство является чисто случайным», - заявили там.

Росс умер в возрасте 66 лет из-за заболевания костного мозга, сепсиса и лимфомы. Он курил, однако его смерть не была связана с этим. Он провел девять месяцев в больнице и дочь предполагает, что именно в этот период было сделано фото.

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В свою очередь девушка говорит, что если это не ее отец, она хочет доказательств. Иначе ей придется обращаться в суд.

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