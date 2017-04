Женщина обнаружила на пачке сигарет фото умершого отца

Женщина говорит, что она «на 110 процентов уверена», что на предупреждающей о вреде курения картинке ее отец, Дэвид Росс, который умер в 2015 году. Тем не менее, Комиссия ЕС и Госпиталь Университета Басилдона, где Росс постоянно находился в реанимации, отрицают это. «Любое сходство является чисто случайным», - заявили там.

Росс умер в возрасте 66 лет из-за заболевания костного мозга, сепсиса и лимфомы. Он курил, однако его смерть не была связана с этим. Он провел девять месяцев в больнице и дочь предполагает, что именно в этот период было сделано фото.

В свою очередь девушка говорит, что если это не ее отец, она хочет доказательств. Иначе ей придется обращаться в суд.

Horrified woman finds 'picture of her dying father' on cigarette packet https://t.co/979dt0obnv— The Independent (@Independent) April 24, 2017