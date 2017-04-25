Полиция Киева к «Евровидению» готовится вывезти из города бомжей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Киеве перед проведением конкурса «Евровидение 2017» запланирована операция по вывозу бомжей за пределы города, чтобы они «не нервировали гостей», сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на патрульных полицейских. Информацию подтвердили изданию в пресс-службе полиции.

По оценкам Минсоцполитики, в Киеве насчитывается порядка 20 тысяч человек без определенного места жительства, особенно большие их скопления - возле Центрального вокзала. Работающий там патрульный рассказал, что готовится зачистка.

«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно.

Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле», -

предположил патрульный Сергей. По его словам, полиция иногда проводит такие рейды, но бездомные снова возвращаются.

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В пресс-службе полиции подтвердили, что готовятся к мерам усиленной безопасности, но кого и куда будут вывозить, не уточнили. «Этот вопрос сейчас решается. Мероприятия в стадии разработки. Об этом должен заявить глава полиции Киева», - сообщила заместитель пресс-секретаря полиции Киева Яна Семенюк.

Вопрос размещения бездомных осложняется тем, что в Киеве есть только один приют на улице Суздальской, но там всего 152 койко-места, рассказал глава общины святого Эгидия Юрий Лифансе. «Возле Дарницкой площади был крупный центр помощи бездомным «Стефания», но зимой его закрыли», - сообщил служитель церкви «Скиния» Ярослав Травинский.

Зоозащитница отметила учащение случаев отравления бездомных животных

Координатор по организации гражданских акций «Форума спасения Киева» Оксана Костюкович отметила участившиеся случаи массовых отравлений бродячих животных в Киеве, в том числе на Левом берегу, где расположен Международный выставочный центр, в котором будет проходить песенный конкурс, сообщает РИА «Новости Украина».

«Конечно, никто директивы и официальные документы вам никогда в жизни никто из городской администрации не покажет, что да, есть официальный приказ, разрешающий потраву и отстрел животных. Но мы столкнулись и бьемся и в судах, и во всевозможных инстанциях с живодерами-дохгхантерами, которые достаточно образованные люди, которые являются юристами, которые занимают достаточно высокие посты», - сказала она.

По ее словам, как и перед проведением чемпионата Европы по футболу в 2012 году, Евровидения в 2005-м, так и перед Евровидением

в 2017 году в «Форум спасения Киева» поступают многочисленные звонки с сообщениями об убийствах бездомных животных.

В то же время президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины и Киевского общества защиты животных Ася Серпинская и руководитель приюта для животных «Сириус» Александра Мезинова не видят ни увеличения числа гибели животных, ни связи их гибели с фестивалем, отметив, что животных убивают постоянно без всяких директив со стороны органов местного самоуправления.

Конкурс «Евровидение» в Киеве начнется 7 мая. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в «Евровидении 2017» примут участие представители 43 стран.

Россия не принимает участия в конкурсе, поскольку предполагавшейся российской участнице - певице Юлии Самойловой - был запрещен въезд на Украину на три года из-за выступления в Крыму в 2015 году. Вместо этого она выступит 9 мая на концерте в Севастополе в честь Дня победы.

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