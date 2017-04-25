Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену

 

Фото: AP/Scanpix

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его жену Бриджит.

На карикатуре написано «Идет дождь», в левом углу размещена надпись «Макрон — фаворит».

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Смотрите ЗДЕСЬ!

Реклама

На рисунке жена Макрона стоит на переднем плане и с широкой улыбкой на лице указывает на него пальцем. При этом она обращается к нему со словами: «Надень плащ, мой котенок».

Ранее сообщалось, что жена Макрона, 64-летняя Бриджит, старше своего супруга на 24 года — она была его учителем литературы в частной школе города Амьен на севере Франции.

Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон

Фото: Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон0

Еще по этой теме
Макрон отправился праздновать победу в богемное кафе

Макрон отправился праздновать победу в богемное кафе

Макрон победил Ле Пен в крупнейших городах Франции

Макрон победил Ле Пен в крупнейших городах Франции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Дом
Дом, Dzidriņas, 99000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства Showbiz

ФОТО: Элина Малыгина не боится оголяться ради искусства

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение Wo&Men

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Можно ли красить волосы во время месячных: чем это грозит Wo&Men

Можно ли красить волосы во время месячных: чем это грозит

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность Wo&Men

Врачи связали возраст матерей и детскую смертность

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 