Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Макрона и его жену

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал на своем сайте карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его жену Бриджит.

На карикатуре написано «Идет дождь», в левом углу размещена надпись «Макрон — фаворит».

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На рисунке жена Макрона стоит на переднем плане и с широкой улыбкой на лице указывает на него пальцем. При этом она обращается к нему со словами: «Надень плащ, мой котенок».

Ранее сообщалось, что жена Макрона, 64-летняя Бриджит, старше своего супруга на 24 года — она была его учителем литературы в частной школе города Амьен на севере Франции.





























Aizvērt Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







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