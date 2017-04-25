Компания Tallink Silja Line прекратила продажу алкоголя на пароме Baltic Princess по определенным дням, пишет Tarbija.

Baltic Princess обслуживает пассажиров на линии Турку-Стокгольм, передает yle.fi.

По словам директора по коммуникациям Tallink Silja Line Марики Нёйд, вето на продажу алкоголя будет действовать только с четверга по субботу.

Решение было принято из-за многочисленных жалоб клиентов на шум, который пьяные пассажиры устраивали в коридорах.

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Вето распространяется лишь на тех, кто путешествует по круизным билетам. Те пассажиры, у которых есть билет в один конец, смогут купить алкоголь на пароме вечером.

Ограничение на продажу введено лишь на пароме Baltic Princess.

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