 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Компания Tallink Silja Line прекратила продажу алкоголя на пароме Baltic Princess по определенным дням, пишет Tarbija.

Еще по этой теме

Baltic Princess обслуживает пассажиров на линии Турку-Стокгольм, передает yle.fi.

По словам директора по коммуникациям Tallink Silja Line Марики Нёйд, вето на продажу алкоголя будет действовать только с четверга по субботу.

Решение было принято из-за многочисленных жалоб клиентов на шум, который пьяные пассажиры устраивали в коридорах.

Реклама

Вето распространяется лишь на тех, кто путешествует по круизным билетам. Те пассажиры, у которых есть билет в один конец, смогут купить алкоголь на пароме вечером.

Ограничение на продажу введено лишь на пароме Baltic Princess.

Еще по этой теме
«Tallink Grupp» в декабре направит еще один паром по линии Рига-Стокгольм

«Tallink Grupp» в декабре направит еще один паром по линии Рига-Стокгольм

«Tallink» может открыть паромное сообщение между Ригой и Хельсинки

«Tallink» может открыть паромное сообщение между Ригой и Хельсинки

Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!

Смотрите на разрушения на пароме Tallink во время шторма. Впечатляет!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение Wo&Men

Ученые узнали, что вреднее - ожирение или курение

Почему богатейший мужчина Латвии не носит обручальное кольцо Wo&Men

Почему богатейший мужчина Латвии не носит обручальное кольцо

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные Showbiz

ФОТО: Как известные латвийцы провели выходные

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 