Компания Tallink Silja Line прекратила продажу алкоголя на пароме Baltic Princess по определенным дням, пишет Tarbija.
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Baltic Princess обслуживает пассажиров на линии Турку-Стокгольм, передает yle.fi.
По словам директора по коммуникациям Tallink Silja Line Марики Нёйд, вето на продажу алкоголя будет действовать только с четверга по субботу.
Решение было принято из-за многочисленных жалоб клиентов на шум, который пьяные пассажиры устраивали в коридорах.
Вето распространяется лишь на тех, кто путешествует по круизным билетам. Те пассажиры, у которых есть билет в один конец, смогут купить алкоголь на пароме вечером.
Ограничение на продажу введено лишь на пароме Baltic Princess.Еще по этой теме