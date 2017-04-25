СМИ: Меркель только с 11-го раза удалось объяснить Трампу условия торговой сделки с ЕС

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлеру Германии Ангеле Меркель только с 11-го раза удалось объяснить президенту США Дональду Трампу, на каких условиях Вашингтон сможет заключить торговое соглашение с Германией, передает The Independent со ссылкой на приближенный к канцлеру источник.

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Отмечается, что американский лидер отличился «непониманием» функционирования экономических структур Евросоюза.

«Десять раз Трамп спросил госпожу Меркель, может ли он заключить торговое соглашение с Германией. Каждый раз она отвечала: «Вы не можете заключить сделку с Германией, подписать соглашение можно только с ЕС». После 11-го отказа Трамп наконец-то понял ее», — рассказал источник.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Angela Merkel 'had to explain fundamentals of EU trade to Donald Trump 11 times'

По словам источника, после разговора с Меркель президент США решил заключить сделку с ЕС.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что у него с Ангелой Меркель сохраняются разногласия по ряду вопросов.


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