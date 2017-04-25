В Эстонии приземлились самые дорогие в истории американские истребители F-35

Сегодня на эстонской базе военно-воздушных сил Эмари приземлились новейшие и самые дорогие в истории многофункциональные американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II. Приземление в Эмари стало для истребителей F-35 первым вне авиабазы США.

Два новейших истребителя пятого поколения F-35 А «Lightning II» и сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 «Stratotanker» приземлились в Эмари в 13 часов.

«США продемонстрировали сегодня, что их новейший истребитель пятого поколения готов защищать небо альянса», - заявил командующий эстонскими ВВС полковник Яак Тариен.

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По словам Тариена,

ценность прибытия в Эстонию истребителей пятого поколения повышает то, что прежде истребители этого типа никогда не приземлялись вне авиабаз США.

Два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35 А «Lightning II» выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика и являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, которые постоянно входят в эскадрильи 34 и 466 в штате Юта. Сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 «Stratotanker» входит в состав Королевских ВВС Великобритании.









































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Истребители F-35 прибыли в Европу в середине апреля, чтобы участвовать в различных учениях вместе с европейскими союзниками.

По сообщениям ВВС США, истребители F-35 А планируется постоянно дислоцировать в Европе с начала 2020 года.

F-35 развивает скорость более 1900 км/час, вооружение самолета состоит из авиационной четырёхствольной пушки типа «Gatling» GAU-22/A калибра 25 мм, двух ракет типа воздух-воздух и двух ракет воздух-земля. Дополнительно истребитель может нести под крылом еще две ракеты или бомбы.

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