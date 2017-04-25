В Цюрихе взорвали голову гигантского снеговика

В швейцарском городе Цюрих завершился весенний праздник Шестизвонье (Sechseläuten), в финале которого сжигают гигантского снеговика. Об этом сообщает издание The Local.
Фигуру, символизирующую зиму, установили на столбе и набили петардами, причем самый большой заряд спрятали в голове. Швейцарцы считают, что чем быстрее она взорвется, тем лучше будет погода летом. В этом году огонь добрался до нее через девять минут 56 секунд.
Рекордное время было зафиксировано в 2003 году, когда голова снеговика взорвалась через пять минут 42 секунды. Лето действительно оказалось исключительно жарким.
Дольше всего снеговик продержался в 2016 году, когда взрыва ждали 43 минуты 34 секунды.
Вопреки примете, летняя погода оказалась сухой и жаркой.
9:56 Minuten: Der #Böögg verspricht einen schönen Sommer. #Sechseläuten ^um pic.twitter.com/5fYss9qq1v— SRF News (@srfnews) April 24, 2017
Шестизвонье празднуют с начала XX века в третий понедельник апреля. Под торжественную музыку по улицам Цюриха шествуют люди в исторических костюмах, представляющие различные ремесленные гильдии. Пекари кидают людям булочки, виноделы угощают вином, другие осыпают толпу конфетами.