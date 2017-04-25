В Швеции осудили мигрантов за групповое изнасилование в прямом эфире

Окружной суд шведского города Уппсала вынес приговор двоим мигрантам из Афганистана и выходцу из Ирана за групповое изнасилование 30-летней женщины, которое они транслировали в Facebook.

Как сообщает Reuters, обвиняемые были приговорены к различным срокам заключения и штрафу в 36,7 тысячи долларов.

Автор видео и один из его сообщников получили по шесть месяцев лишения свободы, еще один фигурант — два года и четыре месяца тюрьмы.

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Полиция Уппсалы задержала преступников в конце января после жалобы пользовательницы Facebook на трансляцию изнасилования в одном из закрытых сообществ в соцсети.

Стражи порядка ворвались в квартиру злоумышленников и обнаружили изнасилованную ими 30-летнюю женщину без сознания и в состоянии алкогольного опьянения. В момент ареста мужчины готовились снимать второе видео с жертвой.

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