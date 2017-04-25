В Стокгольме отпустили еще одного задержанного по делу о теракте

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Один из подозреваемых в причастности к теракту в шведской столице отпущен на свободу. Как сообщает издание Aftonbladet, такое решение приняла прокуратура.

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Полиция Стокгольма задержала 26-летнего мужчину в минувшее воскресенье в поселении Эркелъюнга (провинция Сконе).

Ранее, 11 апреля, шведская прокуратура отпустила еще одного задержанного по делу из-за недостаточных оснований для ареста.

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Сейчас под стражей остается только предполагаемый исполнитель теракта — 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

В ходе допроса он признал свою вину.

В Стокгольме в толпу врезался грузовик

Фото: В Стокгольме в толпу врезался грузовик0

7 апреля на главной пешеходной улице Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на тротуаре. Жертвами теракта стали четыре человека, в том числе ребенок, еще 15 получили ранения. Предполагаемым террористом оказался выходец из Узбекистана, которому Швеция отказала в убежище.

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