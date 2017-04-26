Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В странах Европы наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Такую информацию обнародовал Роспотребнадзор.

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По данным российского ведомства, общее число пострадавших составляет более 4 тысяч человек.

«Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Румынии и Италии.

В некоторых случаях зарегистрированы летальные исходы. Также отмечены случаи заражения медицинского персонала», – говорится в сообщении.

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В Роспотребнадзоре утверждают, что распространение кори стало возможным «на фоне низкого уровня иммунизации населения в странах Европы и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза».

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