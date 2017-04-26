Трамп назначил нового директора Секретной службы‍

Новым директором Секретной службы США назначен Рэндольф Аллес. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Сейчас Аллес занимает пост замначальника погранично-таможенной службы. Кроме того, он 35 лет служил в корпусе морской пехоты и ушел в отставку в 2011 году в чине генерал-майора.

Предшественником Аллеса в Секретной службе был Джозеф Клэнси, он ушел в отставку 4 марта. После этого обязанности руководителя ведомства исполнял Уильям Калахан.

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Секретная служба США отвечает за предотвращение подделки валюты страны, а также за охрану президента и высших должностных лиц, наряду с основными правительственными и инфраструктурными объектами. В последние десятилетия служба также занимается расследованием киберпреступлений.

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