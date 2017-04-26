Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

 

Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), построенный по проекту 001A, спущен на воду в порту Далянь провинции Ляонин, сообщает агентство Xinhua в Twitter. Корабль стал первым авианосцем производства КНР.

Ранее китайские СМИ сообщили, что авианосец «Шаньдун» будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Агентство Reuters отмечает, что

церемония спуска на воду авианосца произошла на фоне роста напряженности в районе Корейского полуострова.

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Как сообщает портал Sina.com, строительство авианосца началось в ноябре 2013 года. Корабль был спущен на воду после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая.

Twitter

До сих пор на вооружении армии Китая находился только один авианосец - «Ляонин». Он был достроен в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов за 20 миллионов долларов. На вооружение его приняли в 2012 году.



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