Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Ранее китайские СМИ сообщили, что авианосец «Шаньдун» будет принят на вооружение в 2020 году, после проведения ходовых испытаний.

Агентство Reuters отмечает, что

церемония спуска на воду авианосца произошла на фоне роста напряженности в районе Корейского полуострова.

Как сообщает портал Sina.com, строительство авианосца началось в ноябре 2013 года. Корабль был спущен на воду после празднования годовщины основания Военно-морских сил Китая.

Have a look of China's 2nd aircraft #carrier, also 1st domestically-built one, launched in Liaoning, NE #China pic.twitter.com/jDmEBtlxn0— China Xinhua News (@XHNews) April 26, 2017