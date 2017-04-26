Турция может пересмотреть планы на вступление в Евросоюз

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Анкара может пересмотреть позицию по членству в ЕС. Связано это с тем, что Брюссель затягивает переговоры по данному вопросу, а некоторые страны и вовсе враждебно относятся к Турции. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы ведем переговоры уже 54 года. Евросоюз на грани исчезновения. Одно или два государства не смогут поддерживать жизнедеятельность ЕС. Чтобы сделать союз сильным, нужна такая страна, как Турция. Но не похоже, чтобы члены ЕС это осознавали», — заявил Эрдоган.

Он добавил, что

вопрос о членстве Турции в ЕС может быть вынесен на общенациональный референдум.

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Ранее депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за возобновление процедуры мониторинга ситуации в Турции.

Они обеспокоены ситуацией с правами человека в этой стране. Речь идет о преследовании журналистов и продлении режима чрезвычайного положения, введенного после попытки госпереворота в июле 2016 года.

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