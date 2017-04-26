Самолет United Airlines
 

Самолет United Airlines. Фото: AP/Scanpix

Американская авиакомпания United Airlines расследует гибель гигантского кролика на борту одного из своих самолетов. Кролик по имени Саймон был обнаружен мертвым в грузовом отсеке, когда рейс прибыл в аэропорт Чикаго из Лондона.

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По данным британских СМИ, 90-сантиметровый кролик отправлялся к новому хозяину - некоей знаменитости. United, которая за последние недели уже не один раз оказывалась в центре скандалов, заявила, что опечалена смертью Саймона, добавив, что заботится о благополучии перевозимых животных.

Случаи гибели животных в самолетах достаточно редки. По данным министерства транспорта США, в 2015 году американские авиакомпании сообщили о 35 погибших животных. Из них 14 погибли на рейсах United. За весь год авиакомпания перевезла 97156 животных, то есть на каждые 10 тысяч перелетов с животными происходило около 2,4 инцидентов.

Это самый высокий показатель среди всех американских авиакомпаний.

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По данным таблоида Sun, Саймон был сыном одного из крупнейших в мире кроликов - гигантского континентального кролика по имени Дарий. Хозяйка животного Аннетт Эдвардс заявила изданию: «Саймон прошел ветеринарный осмотр за три часа до полета, он был в отличной форме». «Произошло что-то очень странное, и я хочу знать, что. Я отправляла кроликов по всему миру, и ни разу ничего подобного не случалось», - добавила она.

Напомним, капитализация авиакомпании United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов после инцидента с насильственным выдворением пассажира Дэвида Дао с борта самолета.

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