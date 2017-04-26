Прошел 31 год со дня катастрофы в Чернобыле

Мир 31 год назад столкнулся с крупнейшей техногенной аварией за всю историю мирного атома.
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26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Была полностью разрушена активная зона реактора,
здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром.
Впоследствии у 134 сотрудников АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь. 28 из них умерли в течение следующих месяцев.Еще по этой теме