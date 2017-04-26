Прошел 31 год со дня катастрофы в Чернобыле

 

Фото: Viktor Drachev/TASS/Scanpix

Мир 31 год назад столкнулся с крупнейшей техногенной аварией за всю историю мирного атома.

Еще по этой теме

26 апреля 1986 года произошел взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Была полностью разрушена активная зона реактора,

здание энергоблока частично обрушилось, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.

Животные, которые обитают в Чернобыле

Фото: Животные, которые обитают в Чернобыле0

Реклама

Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром.

Латыши в Чернобыле

Фото: Латыши в Чернобыле0

Впоследствии у 134 сотрудников АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь. 28 из них умерли в течение следующих месяцев.

Еще по этой теме
«Жизнь сегодня»: жизнь после Чернобыля, Латвии повезло?

«Жизнь сегодня»: жизнь после Чернобыля, Латвии повезло?

Состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

Состоятся памятные мероприятия, приуроченные к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС

Ветеран: последствия чернобыльской катастрофы ликвидировали в нечеловеческих условиях

Ветеран: последствия чернобыльской катастрофы ликвидировали в нечеловеческих условиях


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 59800 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию Hi-Tech

Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды Hi-Tech

Сеть отелей предложила туристам фотографироваться без одежды

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата» Hi-Tech

Появились эксклюзивные фото, сделанные внутри танка «Армата»

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды Hi-Tech

В сети назвали самые странные сочетания вкусной еды

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными Wo&Men

Увлеченность спортом делает женщин бесплодными

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 