Во Франции оштрафовали мэра за нелестное высказывание о мусульманских детях

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Мэр города Безье на юге Франции Робер Менар оштрафован парижским судом на две тысячи евро за разжигание ненависти, после того как заявил, что в местных школах слишком много мусульманских детей.

В первый учебный день, 1 сентября 2016 года, он написал в своем Twitter, что заметил «большое замещение». Этот термин во Франции используется для описания вытеснения белого христианского населения мигрантами. Несколько дней спустя Менар заявил на телеканале LCI: «В классе в центре моего города 91% детей - мусульмане. Очевидно, это проблема. Есть пределы толерантности».

При этом французские законы запрещают собирать статистику об этнической принадлежности или религиозных убеждениях людей.

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В ответ на критику в свой адрес Менар заявил, что "просто описал ситуацию в моем городе. "Это не оценочное суждение, это факт. Это то, что я вижу", - сказал Менар, пообещав обжаловать свой штраф.

Формально Менар - независимый политик, но при этом он поддерживает правую партию «Национальный фронт», выступающую против притока мигрантов в страну, и получает взаимную поддержку.

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