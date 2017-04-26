Белый дом разгневан блокировкой миграционного указа Трампа

Белый дом раскритиковал решение федерального судьи в Сан-Франциско о блокировании части миграционного указа президента США Дональда Трампа, направленной на прекращение финансирования городов, которые принимают всех без исключения мигрантов, независимо от статуса.

В заявлении пресс-служба президента США называет это судебное решение «вопиющим односторонним превышением полномочий единственным неизбранным окружным судьей».

По мнению администрации Трампа,

этот вердикт «подрывает веру в нашу законодательную систему» и наносит удар по иммиграционной политике США,

а также является «подарком» преступным группировкам и наркоторговцам в стране, поскольку «делает возможной торговлю людьми и сексуальное рабство и ставит под угрозу тысячи невинных жизней».

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Как сказано в заявлении, такие города, как Сан-Франциско, которые принимают людей вне зависимости от их официального статуса пребывания и обеспечивают их предметами первой необходимости, своей политикой несут ответственность «за кровь мертвых американцев на своих руках».

В Белом доме обещают действовать «всеми законными методами», чтобы отменить это решение, и выражают уверенность в своей победе в Верховном суде США, а также в деле «недопуска террористов в Соединенные Штаты».

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