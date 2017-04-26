Вглядитесь в их глаза: Русские девушки-снайперы Второй мировой

Придав цвет черно-белым фотографиям вдохнула в них жизнь художница и переводчик Ольга Ширнина. На фото - совсем молоденькие девушки-снайперы Второй мировой войны.

Самая профессиональной из них была «Леди-смерть» Людмила Павлюченко, которая служила в армии с 1941 по 1953 год. Она в общей сложности уничтожила 309 противников и после войны стала обучать снайперскому делу солдат.

Людмила умерла в возрасте 58 лет в 1974 году, в 1976 году в честь этой женщины в СССР была выпущена марка с ее портретом.

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В общей сложности во время войны на фронте находились 800 000 русских женщин, из них снайперы - 2 000 и только четверти удалось выжить...