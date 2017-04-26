Reuters: Боевики ИГ научились сбрасывать бомбы с бытовых беспилотников

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Террористы группировки «Исламское государство» разработали новый боеприпас, который можно сбрасывать с обычных бытовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экспертов Conflict Armament Research (CAR), которые отслеживают используемые в современных конфликтах вооружения.

«Эти взрывные устройства можно метать, запускать с помощью самодельной насадки на огнестрельное оружие или — при использовании последней модификации — сбрасывать с БПЛА, которые можно купить в любом магазине», — сообщили эксперты CAR после визитов в иракский город Мосул в ноябре, феврале и марте.

Между тем, сами джихадисты в социальных сетях выкладывали свидетельства сброса бомб с беспилотников еще в 2016 году.

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По данным сотрудников организации, еще в декабре в ИГ добились стандартизации вооружений и наладили их промышленное производство, по масштабам сходное с военной индустрией некоторых стран. В ходе битвы за Мосул радикалы испытывают новые разработки, что может повлечь повышение эффективности и смертоносности производимых ими образцов оружия.

Операция по освобождению западной части Мосула — неофициальной иракской столицы ИГ — ведется с февраля этого года при участии авиации международной коалиции, возглавляемой США. В конце марта иракские силовики приняли решение приостановить массированное наступление из-за возросшего числа жертв, однако 14 апреля бои за центр города возобновились.


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