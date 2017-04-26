Джордж Сорос
 

Джордж Сорос. Фото: REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американский финансист Джордж Сорос является спекулянтом и врагом евро, передает РИА «Новости».

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«Джорж Сорос — американский спекулянт, который разрушил жизнь миллионов европейцев посредством своих финансовых спекуляций и который даже наложил штрафы на Венгрию. Он — враг евро», — сказал он на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

Орбан добавил, что, «несмотря на все это, его (Сороса) очень хорошо принимают здесь (в Брюсселе) на самом высоком уровне». Венгерский премьер также отметил, что американский финансист через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 млн беженцев ежегодно.

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