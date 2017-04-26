СМИ: старшая дочь Путина выставила на продажу пентхаус под Гаагой

Старшая дочь президента России Владимира Путина Мария и ее голландский супруг Йоррит Фаассен выставили на продажу свой пентхаус на верхних этажах в многоквартирном доме в городе Ворсхотен на западе Нидерландов, утверждает местное издание Quote.

О том, что Мария и Йоррит Фаассен владеют этой недвижимостью всего в 15 км от Гааги, в 2013 году сообщила газета De Telegraaf. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил тогда, что «эта информация не соответствует действительности» и является «уткой». Позже о квартире, приписываемой дочери Путина, в девятиэтажном жилом доме в уютном зеленом районе Krimwijk («Крымский район») на берегу реки рассказывал «Собеседник». Год спустя нидерландские издания иронизировали на тему того, что Путин символически «взял Крым» еще до конфронтации с Украиной в 2014 году - когда его дочь поселилась в Крыму на севере Ворсхотена. В ноябре 2014 года Путин сообщил в интервью ТАСС, что обе его дочери живут в Москве.

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Между тем,

по данным Quote, «тот самый» пентхаус общей площадью около 700 кв. м выставлен на продажу за 2,85 млн евро.

Согласно объявлению, размещенному 24 апреля в местной базе недвижимости, это двухуровневая квартира на 8-м этаже, с 12 комнатами, террасой на крыше, отдельным лифтом и частным гаражом в подвале. Судя по прилагаемым фото, в верхней части просторного пентхауса так и не был завершен ремонт. В то же время на нижнем этаже квартиры комнаты, включая спальню и гостиную, обставлены мебелью и выглядят вполне обжитыми.

Напомним, что отношения между Россией и Нидерландами ухудшились после трагедии со сбитым над Донбассом в июле 2014 года лайнером MH-17, большинство пассажиров которого были граждане Нидерландов. Как установили международные следователи, сбивший самолет «Бук» был доставлен из России, однако Москва это опровергает.

В начале этого апреля было опубликовано расследование о вилле во французском городе Англет, которая якобы принадлежит предполагаемому новому супругу Людмилы Путиной. При этом жительница соседнего Биаррица сообщила журналистам, что недавно видела в городе и старшую дочь Путина.

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