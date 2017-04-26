Европарламент запустил процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент по просьбе французских следователей запустил процедуру лишения депутатской неприкосновенности лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, вышедшей во второй тур президентских выборов, из-за предполагаемого злоупотребления фондами Евросоюза (ЕС), сообщает Reuters.

«Соответствующий запрос направлен в компетентную комиссию Европарламента», - заявил председатель Европарламента Антонио Таяни в начале официального заседания в Брюсселе. Этот шаг означает начало процедуры, хотя, как отмечает агентство, до голосования во второму туре на следующей неделе ее не вызовут.

«Национальный фронт», по версии следователей, организовал коррупционную схему по выплате зарплат своим сотрудникам во Франции за счет фондов ЕС.

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В отношении членов партии Ле Пен ведется расследование о нецелевом использовании фондов Евросоюза. 20 февраля полиция провела обыск в штаб-квартире «Национального фронта».













Aizvērt Предвыборная кампания Марин Ле Пен Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix Scanpix







Двум бывшим помощникам депутатов «Национального фронта», которые входят в состав ЕП, уже были предъявлены обвинения в присвоении имущества в рамках этого расследования. Кроме того, Европарламент рассмотрит вопрос о лишении депутатской неприкосновенности соратницы Ле Пен по партии Мари-Кристин Бутонне.

Ле Пен не удалось допросить, так как она отказывается давать показания, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность. Она пообещала ответить на вопросы после окончания президентской гонки, пока же она полностью сконцентрировалась на кампании перед вторым туром, где ее конкурентом стал лидер движения «Вперед» Эмманюэль Макрон.

1 марта Комитет по правовым вопросам Европарламента большинством голосов проголосовал за снятие с Ле Пен иммунитета, а 2 марта соответствующее голосование провели депутаты Европарламента, высказавшись за снятие иммунитета большинством голосов.

Макрон и Ле Пен вышли во второй тур с результатами в 24% и 21,3% голосов соответственно. Между тем, согласно данным голосования по зарубежным представительствам Франции, опубликованным на сайте французского МИД 26 апреля, большинство французов в России проголосовали за консерватора Франсуа Фийона, а Ле Пен проиграла в первом туре.

При этом считается, что в победе Ле Пен несомненно заинтересован Кремль. В американской аналитической компании Stratfor, которую иногда называют «теневым ЦРУ», подчеркивают, что при ней Россия получит возможность «разделить Европу и стремительно подняться». У Москвы «появится много опций» - например, «чтобы разрушить европейскую коалицию по санкциям».