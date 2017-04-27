Венесуэла на фоне протестов решила выйти из Организации американских государств

Венесуэла решила выйти из Организации американских государств и может стать единственной страной континента, не входящей в ОАГ. Накануне там решили созвать экстренное заседание глав МИД для обсуждения гражданских волнений в Венесуэле. Жертвами противостояния с полицией стали уже 29 человек, передает Reuters.

О намерении страны покинуть ОАГ заявила глава МИД Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, процедура будет запущена в четверг: «Завтра, как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца». (Цитата по РИА «Новости».

В среду постоянный совет Организации американских государств принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле.

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В среду столкновения полиции с протестующими продолжились. На мосту в Каракасе по толпе были выпущены сотни зарядов со слезоточивым газом. 20-летнего протестующего одним из таких боеприпасов убило.

Манифестации начались с 4 апреля в охваченной кризисом Венесуэле после того, как Верховный суд наделил президента Николаса Мадуро полномочиями, позволяющими ему действовать фактически в обход парламента. Позже высший судебный орган отменил решение, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда.

Ситуация еще более накалилась после того, как губернатор штата Миранда вынес запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.