Из эстонского лагеря гособороны сбежала после первой же ночевки четверть участников

«Немного сыро, ничего страшного», - подбадривал вчера руководитель лагеря гособороны Оскари Мокс молодежь из Вильяндиского центра профобучения, ползущую на брюхе по полю, чтобы научиться перемещаться в оружием в руках. Четверть участников лагеря переместились… на следующий день, в сторону дома.

Младший инструктор Сакалаской дружины Оскари Мокс признал, что прежде проходившим практическую часть обучения гособороне, когда школьники должны провести три ночи в Вялустеских лесах, не приходилось оказываться в таком холоде и сырости, поскольку обычно этот лагерь организовывали в конце июня – в начале мая. В этот раз в плане обучения не нашлось другого времени, кроме последней недели практически зимнего апреля.

Из начавшегося в понедельник лагеря, во вторник ушли 23 молодых человека из 90.

По словам Мокса, уходили как по состоянию здоровья, так и потому, что просто не осталось сил. Насколько человек в состоянии справиться с нагрузкой зависит от прежней подготовки: «Если он привык только двигать компьютерную мышку, то ему, конечно, тяжело».

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Во вторник, по его словам, в лагере была самая ужасная погода. Однако от дальнейшего участия в лагере отказалась только одна представительница слабого пола.

На вопрос, что они сделают первым делом, когда вернутся домой, молодые люди ответили в одни голос: «Пойдем мыться».

И живущая в соседней палатке будущий повар Мерилин Пяйвисте мечтает о душе. Она правда, говорит, что эти три дня без удобств переживает отлично: «Выживает сильнейший».

Мартин Мери говорит, что не хочет сдаваться. Физически молодым людям в лагере не трудно, больше измучила погода. В прошлом году во время аналогичного лагеря на улице было больше 20 градусов тепла.